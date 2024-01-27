قاووق: العدو لن يجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر

اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في كلمة له خلال مراسم إحياء أسبوع الشهيد حيدر حسين إبراهيم في الضاحية الجنوبية، ان : "منذ 7 تشرين الأول والعدو في مأزق تاريخي وكارثة استراتيجية غير مسبوقة، هذه الحرب هشمت الهيبة الإسرائيلية وألقت بالعدو إلى قعر الهزيمة" .



وقال "ما عاد الكيان الإسرائيلي في مكانه، بل صار في مكان آخر وصار في زمان آخر، كل الكيان الاسرائيلي بات اليوم في مأزق استراتيجي وخطر وجودي، فقدوا الأمل بالمستقبل وفقدوا الأمن والحماية والردع، ما عادوا يثقون بقدرة جيشهم. والعدو لن يُجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر، إطالة الحرب على غزة يعني تراكم الاخفاقات وتعميق الهزائم".