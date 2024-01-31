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قبلان : البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة ولا حلول دون تسوية رئاسية
أخبار سياسية
2024-01-31 | 07:42
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قبلان : البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة ولا حلول دون تسوية رئاسية
أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان انه "لا شك ولا ريب أن البلد في وضعية حرب مرتبطة بصميم السيادة اللبنانية، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية مصلحة وطنية عليا، فيما الوضع السياسي كسول للغاية وذلك في انتظار الطبخات الخارجية والتي تكون بالأغلب على حساب السيادة الوطنية، والآن البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة والفلتان واليد العاملة غير لبنانية في ظل كارثة اجتماعية صارخة واستهتار سياسي وحكومي توازيا مع أدوات أميركية تزيد من التنكيل بوضعية لبنان وتعمل على إغراق البلد بالأزمات والكوارث لأهداف لها علاقة بالإبتزاز السياسي والسيادي".
وقال " وضعية الدولة حدث ولا حرج فلا مسؤوليات اجتماعية ولا صحية ولا إدارية ولا رقابية ولا اقتصادية، وسط شغور يطال صميم الإدارات العامة بسبب النكبة التي تحيط بموظفي القطاع العام وواقع الفشل السياسي، فيما الصراع على لبنان يزيد من طاحونة الأزمة السياسية ومخاطرها، ودون تسوية رئاسية لا حلول، وأمركة الحلول اللبنانية يعني ضياع لبنان، وانتظار الإنتخابات النيابية يضع لبنان في قلب أخطر لعبة دولية".
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