السفيرة الاميركية زارت الحريري: اللقاء كان ممتازا

عرض الرئيس سعد الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط" مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وبحضور الوزير السابق غطاس خوري، آخر المستجدات.



بعد اللقاء، وصفت جونسون الاجتماع بأنه "كان ممتازا".