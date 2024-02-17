الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله من الشهابية: الاحتلال لن يحصل على مكافآت سياسية على عدوانه
أخبار سياسية
2024-02-17 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فضل الله من الشهابية: الاحتلال لن يحصل على مكافآت سياسية على عدوانه
شدد عضو كتلة الوفاء للمقومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله ناقش في بداية المعركة كل الخيارات التي عليه أن يلجأ إليها، وما هي المسؤوليات المترتبة عليه، وما هي مصلحة بلدنا والجنوب وأهله، ووضع هدفاً وهو منع العدو من تحقيق أهدافه في غزة والعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة لأجل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفنا في لبنان وقراءتنا للوضع اللبناني وإمكانات بلدنا ووضعية مقاومتنا ورؤيتنا الشاملة لهذا الصراع، وهذا ما عملنا عليه في هذه المواجهة التي نخوضها في الأزمنة والأسلحة والطرق والوسائل المناسبة، انتصاراً للشعب المظلوم في غزة ولبلدنا.
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس علي أحمد مهنا في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية.
وأكد أن "شعبنا وخصوصاً في قرى الحدود هو المضحي في هذه المعركة من دماء أبنائه وأرزاقه وأملاكه واستقراره واضطراره إلى النزوح، وأن هذا الثمن إذا ما وضعناه في ميزان القضية، فإن علينا أن نتحمّله وأن نعمل بكل الوسائل والإمكانات للتخفيف من آثاره كي نعبر هذه المرحلة، ونتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف، وهي منع العدو من الانتصار".
وقال إن "كل أمر يتعلق ببلدنا بالأخص في الجنوب، هو مسؤولية لبنان الدولة والشعب والمؤسسات والمقاومة، وأن كل الأطروحات التي يقدمها الموفدون الدوليّون باسم العدو أحياناً، وأحياناً يعدلون على الورقة، لا يمكن الآن أن نناقش أي جملة منها ما دام العدوان على غزة قائماً، وأن المطلوب وقف هذه المذبحة ضد الشعب الفلسطيني، وبعدها نحن في لبنان كدولة ومؤسسات وشعب وجهات معنية، نقرر وضع لبنان".
وأشار النائب فضل الله إلى أن العدو اليوم ليس في موقع فرض الشروط على بلدنا وعلى حركات المقاومة في غزة والمنطقة، وفي نهاية المطاف، فإن لبنان الرسمي من موقع القوة ولبنان المقاوم، قادر على أن يفرض شروطه على هذا العدو، وهذا العدو لن يحصل على أي مكافأة سياسية نتيجة عدوانه، وما عجز عنه في الميدان، لن يحصل عليه في السياسة، وهذه المعركة هي معركة مصير المنطقة ولبنان، وعلينا أن نبقى فيها الشعب الثابت والصامد، رغم الألم والوجع والأثمان، ولكن النتائج ستكون لمصلحة شعبنا وبلدنا.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
الشهابية:
الاحتلال
مكافآت
سياسية
عدوانه
التالي
الحاج حسن: الحديث عن الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة لا مكان له قبل وقف العدوان على غزة
نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-16
نصر الله: نحن لا نفرض خيارات سياسية على اللبنانيين عبر السلاح وهو لحماية لبنان وشعبه
آخر الأخبار
2024-02-16
نصر الله: نحن لا نفرض خيارات سياسية على اللبنانيين عبر السلاح وهو لحماية لبنان وشعبه
0
أخبار لبنان
2024-02-13
السيد نصرالله: اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة والمكاسب السياسية لن تؤثر على موقفنا
أخبار لبنان
2024-02-13
السيد نصرالله: اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة والمكاسب السياسية لن تؤثر على موقفنا
0
خبر عاجل
2024-02-13
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
خبر عاجل
2024-02-13
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-10
عبد اللهيان يستكمل جولته على القيادات السياسية اللبنانية.. فماذا رشح عنها؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-10
عبد اللهيان يستكمل جولته على القيادات السياسية اللبنانية.. فماذا رشح عنها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
10:42
الحريري استقبل شخصيات ووفودا: سنكثف عملنا..ومحاولة التضييق على المحسوبين على تيار المستقبل لن نسكت عليها
أخبار سياسية
10:42
الحريري استقبل شخصيات ووفودا: سنكثف عملنا..ومحاولة التضييق على المحسوبين على تيار المستقبل لن نسكت عليها
0
أخبار سياسية
10:36
الحاج حسن: الحديث عن الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة لا مكان له قبل وقف العدوان على غزة
أخبار سياسية
10:36
الحاج حسن: الحديث عن الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة لا مكان له قبل وقف العدوان على غزة
0
أخبار لبنان
2024-02-16
نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
أخبار لبنان
2024-02-16
نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
0
أخبار سياسية
2024-02-13
السفيرة الاميركية زارت الحريري: اللقاء كان ممتازا
أخبار سياسية
2024-02-13
السفيرة الاميركية زارت الحريري: اللقاء كان ممتازا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
0
أمن وقضاء
2024-01-10
سرق أكثر من 100 مركبة آلية ونقلها الى سوريا... هكذا سقط "الشنكح" بقبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
2024-01-10
سرق أكثر من 100 مركبة آلية ونقلها الى سوريا... هكذا سقط "الشنكح" بقبضة قوى الأمن
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-08
روبوتات واقعية شبيهة بالبشر...تتحدث وتتحرك وتشعر! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-01-08
روبوتات واقعية شبيهة بالبشر...تتحدث وتتحرك وتشعر! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:30
النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة
أخبار لبنان
16:30
النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة
0
رياضة
14:51
منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية
رياضة
14:51
منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بايرن ميونخ في ازمة ..
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بايرن ميونخ في ازمة ..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
برنامج "Researcher قصّة كبيرة" ينال جائزة تقدير ويُصنّف كواحد من المبادرات الملهمة حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
برنامج "Researcher قصّة كبيرة" ينال جائزة تقدير ويُصنّف كواحد من المبادرات الملهمة حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الحقيقة المرة - الجزء الثاني: كيف سترد خطة الحكومة أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الحقيقة المرة - الجزء الثاني: كيف سترد خطة الحكومة أموال المودعين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هل حرب غزة وعملية رفح ستطيح بمعاهدة كامب ديفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هل حرب غزة وعملية رفح ستطيح بمعاهدة كامب ديفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح ستكون بالتنسيق مع مصر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح ستكون بالتنسيق مع مصر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
2
فنّ
05:10
"خانه شقيقه مع حبيبة قلبه"... زين العمر يكشف الحقيقة كاملةً
فنّ
05:10
"خانه شقيقه مع حبيبة قلبه"... زين العمر يكشف الحقيقة كاملةً
3
أخبار لبنان
06:32
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
أخبار لبنان
06:32
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
4
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
5
فنّ
05:13
نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا
فنّ
05:13
نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا
6
منوعات
12:39
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
منوعات
12:39
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
7
اقتصاد
10:30
معلومات للـ LBCI: توجهٌ لتحديد سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار
اقتصاد
10:30
معلومات للـ LBCI: توجهٌ لتحديد سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار
8
منوعات
13:45
أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!
منوعات
13:45
أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More