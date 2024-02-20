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سعيد للـLBCI: اللبنانيون أسرى "سياسة الانتظار" الى ان تتبلور ظروف التفاهم بين ايران وواشنطن
أخبار سياسية
2024-02-20 | 03:53
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سعيد للـLBCI: اللبنانيون أسرى "سياسة الانتظار" الى ان تتبلور ظروف التفاهم بين ايران وواشنطن
رأى النائب السابق فارس سعيد ان "ايران غير قادرة على قيادة حرب شاملة من البحر الأحمر وصولا الى جنوب لبنان، لذا تستخدم القوى الحليفة لها في المنطقة، ونحن بمرحلة انتقالية من الممكن أن تحصل فيها تفاهمات صغرى".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لا أتصور أننا ذاهبون الى حرب شاملة ولا الى تسوية كاملة، والفريق الإيراني ينتظر بلورة نتائج الانتخابات الأميركية من أجل الإتجاه نحو تسوية دائمة في المنطقة".
واضاف"اسرائيل من خلال توسيع نطاق الضربات تستدرج حزب الله وايران الى حرب، والحزب قد خسر الحرب الالكترونية مع طلبه بعدم استخدام الخليوي، ومقولة "وحدة الساحات أو الجهات" سقطت".
ولفت الى ان "اللبنانيون أسرى سياسة الانتظار حتى تتبلور ظروف التفاهم بين ايران والولايات المتحدة".
واعتبر ان "اسرائيل بامكانها ان تستخدم قوة الاستنزاف وعلى كل الجبهات".
وأكد سعيد "المعركة التي بدأت في 7 تشرين تتجاوز فلسطين، وقد أدخلت المنطقة الى اعادة ترتيب".
وعلى مقلب آخر، قال "الرئيس السابق ميشال عون لديه خبرة في الحياة السياسية، ويعلم أن الاتفاق مع الحزب في 2006 أقيم على اساس مقايضات، والاستفاقة التي استفاقها الرئيس عون أخيرًا هي "استفاقة متأخرة" ولكن أشجعه عليها".
واضاف "لن تُرتَّب المنطقة بحسب منطق الزعامات، بل بحسب نظام المصلحة الذي سيولد بعد حرب غزة".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
للـLBCI:
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