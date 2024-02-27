المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تُطلع ميقاتي على جولتها

أطلَعَت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا، على جولتها الاخيرة في المنطقة والاليات التي تسمح بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

ودعت كل الاطراف الى التهدئة والعمل لانجاز الحلول الديبلوماسية.