الخطيب يطلع من "الاعتدال الوطني" على مبادرته المتعلقة بانهاء الشغور الرئاسي

اطلع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب من وفد تكتل الاعتدال الوطني على مبادرته المتعلقة بانهاء الشغور الرئاسي. وقد اكد التكتل الاستمرار في مساعيه ومد اليد والالتقاء مع جميع الفرقاء لما فيه مصلحة لبنان.