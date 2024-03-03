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قبلان: ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية

أخبار سياسية
2024-03-03 | 14:30
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قبلان: ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية
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قبلان: ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان "سيادة لبنان بالأمس واليوم رهن بما يقرره أهل الجنوب بحسّهم الوطني والسيادي، وهم أهل هذه الحرب وسادة ميادينها ودرع هذا البلد وسياج هذا الوطن وقرابينه، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية بحجم ضرورة المقاومة التي أنقذت لبنان ودولته ومؤسساته المختلفة من السيادة الصهيونية يوم تصهيَن لبنان".


واعتبر ان "السكوت جريمة، والحياد انحياز لصالح الصهيوني، والتنديد بأشرف وأهم جبهة قتال سيادي أخلاقي هدية مجانية للصهاينة وإضعاف علني لموقف لبنان، والكلمة الفصل للميدان، ولا قيمة للسياسات الوطنية والتسوية الرئاسية دون المرور بجبهة لبنان، ولسنا معنيين بأي وعود خارج سيادة لبنان ومصالحه، وما ينتظر تل أبيب لحظة الحرب المفتوحة سيكسر كل التوازنات، وحذار من الخطأ الإستراتيجي، لأن الأصبع على الزناد".

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