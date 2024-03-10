الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: المطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة عن مصالح واشنطن وبروكسل

أخبار سياسية
2024-03-10 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: المطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة عن مصالح واشنطن وبروكسل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبلان: المطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة عن مصالح واشنطن وبروكسل

 اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "المطلوب ان نستوعب ان الحرب في قطاع غزة والعين على لبنان"، وقال في بيان: "لأنّ ما يجري بالمنطقة يمسّ جوهر البلد والمحيط السيادي للبنان، المطلوب أن نستوعب أن الحرب بقطاع غزة والعين على لبنان وسط عالم لا عدالة فيه سوى القوة، والآن قيمة لبنان من قيمة جبهته الجنوبية وجاهزية مقاومته وترسانتها، وهذا يفترض ملاقاة الحرب بقرار وطني ينتهي بتسوية رئاسية ميثاقية تعيد التأكيد على خيارات لبنان الوطنية وقدرات دولته ونفوذ مؤسساته وأجهزته المختلفة بهدف قطع الطريق على المشروع الأميركي التفريغي للدولة ومؤسساتها، ومبادرة الإعتدال مطلوب منها الإعتدال بمقاربة حاجات الشراكة الوطنية وميثاقيتها وواقع لبنان من تسونامي المشروع الأميركي المجنون، وجهود السفراء طالما فيها الأصابع الأميركية مشكوكة، ولن نثق بأميركا حتى لو قالت "لا إله إلا الله"، والرئيس نبيه بري ضمانة سيادية لحماية دور ووظيفة أهم موقع سيادي بالدولة اللبنانية".

وقال" حرائق الربيع الأميركي طالت تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق ثم لبنان، واليوم غزة، وقبلها السودان الذي يلفظ أنفاسه، وعين واشنطن اليوم على مفاتيح مؤسسات لبنان الدستورية وسط مشاريع تطال بنية البلد الوطنية والطائفية، وبهذا السياق فإن لعبة ميناء غزة لها صلة بميناء حيفا على حساب موانئ لبنان وذلك بهدف إعادة ربط حيفا بموانئ الهند وتحويل الشرق الأوسط بنسخة ميناء حيفا كمفتاح سيطرة على هياكل النفوذ بقارة آسيا ورابط حيوي مع قارة أفريقيا، من هنا يجب أن يفهم البعض أن حرب غزة رأس جسر لحرب مستقبلية تطال المحيط، وكان بن غوريون قال سابقاً: لضمان بقاء إسرائيل يجب تدمير مصر وسوريا والعراق، أما اليوم فالمؤسسة السياسية والعسكرية بتل أبيب تعيش رعب التقديرات بخصوص لبنان، لا لأنه يحمل حمامة وغصن زيتون بل لأن فيه مقاومة، والمطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة كل البعد عن مصالح واشنطن وبروكسل".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

المطلوب

حماية

المقاومة

تسوية

رئاسية

ميثاقية

بعيدة

مصالح

واشنطن

وبروكسل

المفتي قبلان للبنانيين والقوى السياسية : ما تقوم به المقاومة ضرورة سيادية ووطنية ومصلحة لبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2024-01-21

قبلان: الشراكة الوطنية تفترض تسوية رئاسية بحجم مصالح الطوائف كلها

LBCI
أخبار سياسية
2024-01-31

قبلان : البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة ولا حلول دون تسوية رئاسية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-03

المفتي قبلان: لا مخرج للبلد إلا بتسوية رئاسية لمصلحة لبنان

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-06

المفتي قبلان للبنانيين والقوى السياسية : ما تقوم به المقاومة ضرورة سيادية ووطنية ومصلحة لبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2024-03-06

المفتي قبلان للبنانيين والقوى السياسية : ما تقوم به المقاومة ضرورة سيادية ووطنية ومصلحة لبنانية

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-03

قبلان: ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية للبنان ضرورة سيادية

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-03

باسيل: الوجود مهدد اليوم لأن الشراكة مهددة وهذا هو الخطر الحقيقي

LBCI
أخبار سياسية
2024-02-28

ميقاتي: في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نؤكد وجوب وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية تعلن يوم غد اول ايام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار دولية
11:02

عشرة قتلى من تنظيم الدولة الاسلامية في عملية عسكرية واسعة في العراق

LBCI
منوعات
2024-03-05

شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-08

حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:56

النازحون من القرى الحدودية ينتظرون العودة...وليسوا متروكين

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة

LBCI
أخبار دولية
01:09

بايدن: نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:51

نازحو الجنوب ليسوا لوحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:47

في عيد المعلم مدرسون يتخطون الحروب لإكمال مسيرتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:41

السعودية تستقطب نجوم الرياضة و جوشوا ينهي النزال بالضربة القاضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:39

محميات لبنان الطبيعية تنتظركم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:35

بعد أيامٍ على إختفائه في طرابلس العثور على الشبل... لكن ماذا سيحل به؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
13:35

اللبنانية ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
موضة وجمال
13:04

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop 4 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
موضة وجمال
13:36

فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

LBCI
موضة وجمال
12:33

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop8 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

LBCI
منوعات
15:45

تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More