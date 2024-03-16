خواجة للـLBCI: المقاومة ردعت الاسرائيلي ولم تستدرجه..و"القوات" و"التيار" يتحملون مسؤولية عدم انتخاب رئيس

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة ان "الوضع القائم لا يحمل حلولًا جزئيّةً والوفود التي أتت الى لبنان حملت معها حلولًا جزئية منطلقة من "أمن اسرائيل"، بدءًا بالمبادرة الفرنسية وصولًا الى مبادرة هوكشتين التي حملت بنودًا لا نوافق عليها".



وسأل خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لماذا لم يقل هوكشتين للجيش الاسرائيلي أن يبتعد كيلومترًا واحدًا عن حدودنا؟ ولماذا يُطلب من الجانب اللبناني فقط الانسحاب؟".



وقال "لبنان لم يكن ولو لمرّة واحدة مصدرًا للحرب، بل دائمًا اسرائيل التي تكون مصدر الحرب على المنطقة بكاملها".



وأضاف " الاسرائيلي بإمكانه القيام بحرب ولكن لا يمكنه أن يضمن نتيجتها، لا بل يُراوح مكانه من أشهر وحماس لديها صلابة".



وأكد خواجة انهم "متمسكون بالـ1701 مع تنفيذه بحذافيره وعلى العدو أن يلتزم بالتنفيذ الحرفيّ له".



واشار الى ان " هناك حرب عسكرية ولو بسقف منخفض على جبهتنا، وحرب سياسيّة ومقاومة سياسيّة بإدارة الرئيس بري خلال لقاءاته مع الموفدين الاجانب الذين يحملون فقط الهمّ الاسرائيلي".



ولفت الى اننا " ضد الانقسام الفلسطيني ومن دون الوحدة لا يمكن ان ينتصر الشعب الفلسطيني، واسرائيل تكره اي حركة مقاومة وتكره فتح كما تكره حماس و7 اكتوبر ردّ على احتلال و"مدروس ومكتّر".



وشدد على ان "ما فعلته المقاومة الاسلامية هو ردع للحرب الاسرائيلية وليس استدراجًا لها".



وعلى مقلب الملف الرئاسيّ قال "الموضوع الرئاسي منفصل تمامًا عن الحرب ولو ساروا بمبادرة الرئيس بري العملية والحقيقية لكان هناك رئيس جمهورية خلال 10 أيام".



واضاف "احمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس لمن رفض الحوار منذ البداية اي التيار الوطني الحر والقوات".



وأكد أنه "في حال عدنا لدورات المجلس النيابي اليوم لانتخاب رئيس سنشهد الامر نفسه كما الجلسات السابقة ولا جلسة انتخاب رئيس من دون ميثاقية".



واردف ان "جعجع والجميّل قالا في مقابلات تلفزيونية سابقة "اذا كان مرشّح الممانعة سيصل لن نؤمّن النصاب" وهذا من حقّهما ولا نعيّب عليهما ويجب ألا يُعيّبا علينا أيضًا".



وتمنى خواجة "أن تكون اللجنة الخماسية "حاملة شي""، مؤكدًا انه يجب على رئيس الجمهورية أن يكون "صناعة لبنانية".

