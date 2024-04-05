الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب

أخبار سياسية
2024-04-05 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب

التقى رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
بعد اللقاء قال محي الدين:" لقائي اليوم مع الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.

الاونروا
كما التقى الرئيس ميقاتي نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الادنى (الاونروا)  نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.

ريزا
وعرض رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، لوضع النازحين اللبنانيين من  الجنوب وآلية  العمل لدعوة الدول المانحة لدعم اعادة اعمار الجنوب.
 

أخبار لبنان

أخبار سياسية

التقى

مسؤولين

صندوق

النقد

والاونروا

النازحين

الجنوب

LBCI التالي
نصرالله: المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب.. وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية "له ما بعده"
ميقاتي: نتائج اتصالاتنا الديبلوماسية تبدو حتى اللحظة ايجابية..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-10

ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية

LBCI
اقتصاد
04:51

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من السراي: لا اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
12:57

كريستالينا غورغييفا مرشّحة من دون منافس لولاية جديدة على رأس صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار دولية
2024-03-30

مصر تتسلّم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
11:14

نصرالله: المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب.. وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية "له ما بعده"

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-22

ميقاتي: نتائج اتصالاتنا الديبلوماسية تبدو حتى اللحظة ايجابية..

LBCI
أخبار سياسية
2024-03-22

قاسم: الاسرائيلي لا يستطيع أن ينتصر على حزب الله لأنَّنا على جهوزية

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-20

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: الخماسية لا تتحدّث في أسماء للرئاسة..بل تبحث عن أرضيّة مشتركة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:57

شهيدان في الغارة على بلدة عيتا الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
فنّ
07:05

الشائعات تلاحق هايلي بيبر مجدداً...هل انفصلت عن جاستن بيبر؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2024-04-04

اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين

LBCI
أخبار دولية
06:30

قائدُ الحرس الثوريّ الايرانيّ: على الكِيان الصهيونيّ أن يدركَ أنه لن يحققَ الأمنَ عبر توسيع الحرب

LBCI
أخبار دولية
04:59

بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة

LBCI
أخبار لبنان
03:58

جعجع في إفطار معراب: على من اتّخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو

LBCI
أخبار لبنان
13:39

محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:57

وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤

LBCI
خبر عاجل
10:42

نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة

LBCI
حال الطقس
01:14

درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

LBCI
خبر عاجل
09:08

انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
اقتصاد
02:15

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
17:38

محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية

LBCI
صحف اليوم
23:44

ردّ الودائع إستنسابيًا: أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More