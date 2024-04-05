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ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب
أخبار سياسية
2024-04-05 | 08:35
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ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب
التقى رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
بعد اللقاء قال محي الدين:" لقائي اليوم مع الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
الاونروا
كما التقى الرئيس ميقاتي نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الادنى (الاونروا) نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.
ريزا
وعرض رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، لوضع النازحين اللبنانيين من الجنوب وآلية العمل لدعوة الدول المانحة لدعم اعادة اعمار الجنوب.
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