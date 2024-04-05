نصرالله: المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب.. وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية "له ما بعده"

اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله في يوم القدس العالمي ان "إيران ترفض حتّى الآن التفاوض المباشر مع الأميركيين بموضوع الملف النووي".



وقال "إيران سند حقيقي لكل من يقاتل إسرائيل ويقاوم في فلسطين ولبنان والمنطقة وبدعمها غيّرت الكثير من المعادلات".



واضاف " كلّ من يحلّل ويقول ما يجري في غزّة وفلسطين والعراق واليمن والانتخابات الرئاسية في لبنان، أنها تنتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية هو كلام غير صحيح".



واكد نصرالله ان " التهديد بالحرب الشاملة على لبنان، لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة".



ورأى ان "العجز عن إغلاق الجبهات الأخرى ومنها لبنان واليمن والعراق هو إنجاز محقّق".



وقال "عندما نقاتل في جبهة لبنان نقاتل برؤية نصر مشرقة وواضحة، وآتية رغم كل التضحيات التي نقدمها".



واضاف "الكل يجب أن يحضّر نفسه وأن يرتّب أموره، وأن يحتاط كيف يمكن أن تذهب الأمور وأن نكون جاهزين لكل احتمال".



وأكد نصرالله ان" المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب سيندم فيها العدوّ لو أطلقها على لبنان والسلاح الأساسي لم نستخدمه بعد".



وأردف "إذا أرادوا الحرب نقول لهم "يا هلا ويا مرحب" والعدو يعرف ما الذي تعنيه الحرب مع لبنان".

واعتبر ان "هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق حادث مفصلي له ما بعده".