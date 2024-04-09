عقيص للـLBCI: من حقّنا التشكيك حتى تتظهّر الحقيقة..والكلام الذي قيل هو هدر دماء القواتيين والكتائبيين

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "زوجة باسكال سليمان مُقاوِمة، ولا كلام بعد كلامها أمس ولم تعبّر عن أي ثأر أو انتقام بل اكدت أننا ابناء الرجاء والقيامة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " من حقّنا أن نوصّف الواقع والمعطيات بالطريقة التي نجدها مناسبة وباسكال سليمان شخص ذات مسؤولية كبرى في القوات، نحن تحت سقف القانون وحتى هذه اللحظة وطالما لم نواجه برواية متكاملة بمعطياتها وبشرحها تقنعنا وتقنع الناس بأن باسكال قتل فعلًا لأسباب غير سياسية، فمن حقّنا التشكيك حتى تتظهّر الحقيقة".



واضاف"نحذّر من قيام البعض بتصوير المعركة على انها "معركة مسيحيين وشيعة" بل معركة بين سياسة حزب الله وتغييبه للدولة ومصادرته لقرارها وبين السياديين".



وأكد ان "القوات" "لم تُسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه".



واشار الى ان "لدينا دَين "الحقيقة" بذمّة كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير مخابرات الجيش ولدينا ثقة بهم".



ولفت الى ان " لن تتحقق قيامة لبنان الا من خلال "عودتين" عودة السوريين الى سوريا وعودة حزب الله الى لبنان والى الشرعية اللبنانية".



وشدد على ان "السلاح غير الشرعي استعمل مرات عديدة في الداخل اللبناني كما استعمل في السياسة ووُجّه للتعطيل وفُعّل للسيطرة على مناطق واخراجها من نطاق الدولة وحتى ان لم يتم استخدامه بالمباشر".



وقال "نحن نريد الحقيقة بمقتل باسكال سليمان ولقمان سليم وإلياس الحصروني وجو بجاني وبمقتل كل الناس الذين سقطوا من الـ2005 وحتى اليوم وهذا حقّنا".



ورأى ان "مشروعنا هو بناء الدولة ولكن هناك من يعيق بناء الدولة وهذا البلد محكوم من سلاح غير شرعي ومن زعران ومافيات".

وردا على كلام نصرالله أمس، قال: "نحن لم نتّهم أحدًا ولكن الكلام الذي قيل بالأمس هو هدر دماء كل القواتيين وكل الكتائبيين وأحمل الدولة مسؤولية أمنِنا نتيجة هذا الكلام الذي كان فاقعًا في نبرة التهديد الذي تضمنه".