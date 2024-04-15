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بوحبيب استقبل سفيري فرنسا وأميركا وتلقى اتصالا من نظيره النمسوي

أخبار سياسية
2024-04-15 | 12:36
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بوحبيب استقبل سفيري فرنسا وأميركا وتلقى اتصالا من نظيره النمسوي
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بوحبيب استقبل سفيري فرنسا وأميركا وتلقى اتصالا من نظيره النمسوي

 أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب "أهمية الاستقرار في الجنوب، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط".

موقف بو حبيب، جاء خلال لقائه، على التوالي سفيري فرنسا هيرفي ماغرو والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.  كما تم البحث في آخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها والمواقف الأوروبية والدولية منها.

وتلقى بوحبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ، وتوافق الطرفان على "أهمية وقف التصعيد والأعمال العسكرية، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة.

ورحب شالنبرغ بـ"زيارة نظيره اللبناني للنمسا مطلع أيار المقبل لاستكمال المباحثاث وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول ما يجري في المنطقة، والوضع في جنوب لبنان".

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