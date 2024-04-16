مولوي: القوى الأمنية تقوم بجهد كبير لكشف الجرائم بأسرع وقت

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "القوى الأمنية تقوم بجهد كبير لكشف الجرائم بأسرع وقت"، وقال "نقوم بفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت".



وأضاف، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "في ملف النزوح السوري أكد المفتي دريان على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بآمان وتطبيق الإجراءات القانونية".