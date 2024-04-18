يزبك لـ"جدل": كل من هو متراجع شعبيًا لا يريد الانتخابات البلدية..

اعتبر النائب غياث يزبك ان "الحالة الانسانية شيء، ودعم الوجود السوري على حساب الوجود اللبناني شيء آخر"، مشيرًا الى انه "إذا توافرت الارادة فوسائل عودة النازحين إلى سوريا قائمة، ومن هنا شددنا على ضرورة إحياء الدماء في شرايين الدولة اللبنانية عبر الانتخابات البلدية والاختيارية".



وقال في حديث برنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "نحن في مرحلة متقدمة من الاندثار والتفكك وجزء كبير من المخاطر التي يتعرض لها لبنان سببها الوجود السوري الضاغط".



ووصف يزبك جريمة مقتل باسكال سليمان بـ"الجريمة السياسية" حتى اثبات العكس من قبل الاجهزة المختصّة، والقاضي المختصّ، ولا نريد أكثر من ذلك، ونحن ننتمي الى فئة يُقتل رجالها كالعصافير".



وكشف ان "السيارة التي نقلت سليمان عبرت معابر معلوم من يسيطر عليها وهذه الامور أربطها مع مقتل الحصروني وبجاني وكل الاشخاص الذين تم تصفيتهم من دون معرفة القاتل".



وأكد اصراره على حصول الانتخابات البلدية، قائلًا :"كل من هو متراجع شعبيًا لا يريد هذه الانتخابات وعند الثنائي "مجزرة بالناقص" بسبب دخول العامل العائلي الذي يخفّف من السلطة الحزبية".



وعلى المقلب الرئاسي قال "الدستور هو لضبط الاجتماع الوطني المنوّع ونحن اليوم لبنانيون والكلام الانقلابي غير مقبول ".