جعجع يبحث في التطورات السياسية لبنانيا وإقليميا مع بخاري

تطرق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في دارته في معراب اليوم ، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، إلى مختلف التطورات السياسية لبنانيا وإقليميا، وخاصة الملف الرئاسي، ونتائج الإتصالات التي أجراها سفراء دول اللجنة الخامسية، مع مختلف الكتل النيابية والقيادات السياسية، من أجل الدفع بإتجاه إنهاء حالة الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وعودة الإنتظام للحياة السياسية في لبنان، لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.