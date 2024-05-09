جنبلاط عرض مع بخاري التطورات في لبنان والمنطقة

عرض الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مع السفير السعودي وليد بخاري، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.