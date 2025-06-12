الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
20
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
20
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لودريان لـ "عشرين 30": التشكيك بدور اليونيفل تشكيك بـ1701..وللبنان فرصة لتأكيد مكانته في الشرق الأوسط
أخبار سياسية
2025-06-12 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لودريان لـ "عشرين 30": التشكيك بدور اليونيفل تشكيك بـ1701..وللبنان فرصة لتأكيد مكانته في الشرق الأوسط
أكد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أن أكثر ما يلفت إنتباهه أنه من الآن فصاعدًا، هناك دولة لبنانية تعمل، ولكن ليس بكامل طاقتها بعد، وقد استعاد لبنان شكلًا من أشكال الإستقرار الأساسي بعد سنوات عديدة من الجمود وعدم الكفاءة وهذه "قوة كبيرة".
وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI " أرى حكومة متماسكة ومتجانسة ومتحدة، ولم أر ذلك منذ فترة طويلة في لبنان، فهناك شخصيات رفيعة المستوى وتتمتع بكفاءة فنية عالية، وعازمة على أن تكون على قدر الثقة التي منحها إياها الشعب اللبناني وهو أمر ضروري للغاية اليوم".
واضاف " اليوم، نحن على طريق التعافي لذلك من المهم أن يستمر بناء الثقة وأن تواصل السلطات الحكومية جهودها من أجل الإصلاح الجوهري لأن على لبنان أن يدرك أنه إذا لم يتم إصلاحه فستكون خطوة إلى الوراء".
وتابع "القلق الدولي، هو الحرب في لبنان، وطريقة الإستجابة، هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في سوريا يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان".
ولفت الى انه "لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلدٍ يجدد نفسه في الشرق الأوسط وهذا ما يسعى إليه مؤتمر باريس عبر دعم إعادة الهيكلة شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن القادة اللبنانيين".
واستطرد قائلاً:" استمعت باهتمام إلى خطاب الرئيس جوزارف عون في 9 كانون الثاني وتأثرت بإصراره على استعادة السيادة الكاملة للبنان وحصر السلاح بيد الدولة، هذان الالتزامان أُكّدا في البيان الوزاري لرئيس الحكومة، والتحدي اليوم هو تطبيقهما وفرنسا تدعم هذا التوجه بشكل كامل".
وفي ملف اعادة الاعمار، قال :" لا أرى كيف يمكننا الشروع في إعادة إعمار الجنوب، إذا لا أمن في الجنوب وما لم يُحصر السلاح بيد الدولة ووحدها القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تتولى هذه المهمة لضمان الأمن وتمكين إعادة الإعمار ".
وعن اتفاق وقف اطلاق النار، قال "يجب احترام هذا الاتفاق بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد وهذه الآلية تُطبّق بانتظام رغم وقوع أخطاء جسيمة أحيانًا، واللجنة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار "على نفس الموجة" في جوهر القضايا الأمنية".
واضاف " احتكار السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة وأنا أؤيد نهج الرئيس عون بشكل كامل فهو يجمع بين العزم والحذر وهذا ما يُفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية، ونحن نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة".
وتابع "لاحظت الاهتمام الذي أبدته السعودية بتنمية لبنان في الوقت الذي كان الأمر يتعلق بالخروج من الأزمة المؤسساتيّة التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع برمته في الشرق الأوسط".
وعن دور اليونيفل قال "ما لاحظته منذ وصولي إلى بيروت هو أن جميع من التقيت بهم يدعمون تجديد ولاية اليونيفيل، لما لها من ارتباط وثيق بالقرار 1701 والتشكيك بدورها يعني التشكيك بالقرار نفسه ما قد يفتح الباب أمام خطر اندلاع حرب في الجنوب ولقد أثبتت اليونيفيل فاعليتها ومن الضروري اليوم الاعتراف بها احترامها وتعزيز دورها".
أخبار لبنان
"عشرين
30":
التشكيك
اليونيفل
تشكيك
بـ1701..وللبنان
لتأكيد
مكانته
الشرق
الأوسط
رئيس الكتائب بعد لقائه لودريان: الاعتداءات على اليونيفيل إشارة سلبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:34
لودريان لـ عشرين 30: القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في سوريا يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان
خبر عاجل
13:34
لودريان لـ عشرين 30: القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في سوريا يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان
0
آخر الأخبار
13:48
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
آخر الأخبار
13:48
لودريان لـ عشرين 30: نُدين تسليح حزب الله ولكننا نعترف بوجوده كمجموعة
0
صحف اليوم
2025-05-31
بري لـ"الشرق الأوسط": تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل"
صحف اليوم
2025-05-31
بري لـ"الشرق الأوسط": تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل"
0
آخر الأخبار
13:45
لودريان لـ عشرين 30: اللجنة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار "على نفس الموجة" في جوهر القضايا الأمنية
آخر الأخبار
13:45
لودريان لـ عشرين 30: اللجنة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار "على نفس الموجة" في جوهر القضايا الأمنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2025-06-11
رئيس الكتائب بعد لقائه لودريان: الاعتداءات على اليونيفيل إشارة سلبية
أخبار سياسية
2025-06-11
رئيس الكتائب بعد لقائه لودريان: الاعتداءات على اليونيفيل إشارة سلبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-05
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
أخبار لبنان
2025-05-05
جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير
0
أخبار دولية
2025-04-13
أحمد الشرع يلتقي بنظيره الإماراتي
أخبار دولية
2025-04-13
أحمد الشرع يلتقي بنظيره الإماراتي
0
فنّ
2025-05-26
بحضور لافت لناصيف زيتون... نور ستارز تحتفل بخطوبتها في أجواء ساحرة ومميزة (فيديو)
فنّ
2025-05-26
بحضور لافت لناصيف زيتون... نور ستارز تحتفل بخطوبتها في أجواء ساحرة ومميزة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-05-01
عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهاها في أبو ظبي بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير حيث تنقل في أرجائه ودون كلمة في السجل الذهبي
آخر الأخبار
2025-05-01
عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهاها في أبو ظبي بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير حيث تنقل في أرجائه ودون كلمة في السجل الذهبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
0
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
0
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
2
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
3
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
4
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
5
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
6
خبر عاجل
15:33
سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق حرجيّة في اقليم التفاح وجبل الريحان والبيسارية - تبنا
خبر عاجل
15:33
سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق حرجيّة في اقليم التفاح وجبل الريحان والبيسارية - تبنا
7
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
8
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More