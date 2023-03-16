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الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية

أمن وقضاء
2023-03-16 | 10:45
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الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية
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الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية

الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية

في إطار برنامج المساعدات المدعوم من قبل الحكومة البريطانية لدعم أفواج الحدود البرية في الجيش، تقوم هذه الأفواج بتركيب عدد من المصابيح التي تعمل على الطاقة الشمسية لإنارة الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية، والساحات العامة ودور العبادة والبلديات في 70 بلدة على الحدود الشمالية والشرقية، بدءًا من العريضة شمالًا مرورًا بحوش السيد علي وصولًا إلى دير العشائر بقاعًا. 

ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الأمن للحفاظ على السلامة العامة خلال أوقات الليل.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

الحكومة البريطانية

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