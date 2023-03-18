إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته



أقدم مجهولون مساء اليوم على إطلاق النار باتجاه أحد الصرافين (ع.ح.) بالقرب من مسجد الحريري في صيدا، وتم سلبه 100 مليون ليرة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.