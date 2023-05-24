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جريح في إنفجار قنبلة في عين الحلوة ليلًا

جريح في إنفجار قنبلة في عين الحلوة ليلًا



دوى إنفجار عند الأولى والربع من بعد منتصف الليل داخل مخيم عين الحلوة تبعه إطلاق نار تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية على "الشارع الفوقاني"، مما أدى إلى سقوط جريح.