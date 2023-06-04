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الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)

توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات



أعلن الجيش اللبناني أنه، وبتاريخ ٤ / ٦ /٢٠٢٣، لدى توافر معلومات لمديرية المخابرات عن انتقال أحد الأشخاص المطلوبين بسيارة من منطقة البقاع إلى بيروت لنقل كمية من المخدرات الموضبة والمعدة للتصدير إلى الخارج.



تمكنت دورية من المديرية في بلدة صوفر – عاليه من ضبط السيارة وتبين أن بداخلها ٤٥٠ كلغ من مادة السيلفيا.