العثور على جثة رجل قضى بأزمة قلبية قرب كنيسة مار تقلا في البوار

عثر على المواطن (م.د. مواليد ١٩٤٤) جثة قرب كنيسة مار تقلا في البوار، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية، وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.