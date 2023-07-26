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جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!

أمن وقضاء
2023-07-26 | 02:37
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جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
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جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!

استيقظت بلدة شبطين على فاجعة بعد إقدام المواطن ج. ن على قتل زوجته إ.س. مستخدما سلاحه الحربي الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وتم توقيف القاتل، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون. 

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