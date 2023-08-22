إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو

إخماد حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو



أعلن فوج إطفاء بيروت في بيان أنه بتاريخ ٢٢-٨-٢٠٢٣ عند الساعة ١٢:٠٠، أخمد رجال فوج إطفاء بيروت يؤازرهم الدفاع المدني حريق مولدات في فندق Smallville - بدارو، وقد حال التدخل السريع لفوج الإطفاء بعدم إمتداد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.