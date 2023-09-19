نفّذ العديد من عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

إليكم تفاصيل ما حصل...

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المحلات التجارية في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صوراً له وهو ينفّذ عمليات السرقة.



وعلى اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته، حيث تبيّن أنّ الشخص ذاته الذي نفّذ عمليات سرقة حقائب موظفين من داخل إحدى المستشفيات في جبل لبنان، وتم تداول صوره على مواقع التواصل في حينه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: ر. ل. (من مواليد عام ١٩٧٤، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، مقاومة رجال السلطة وصدم آلية عسكرية، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبتاريخ 13-09-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحدت، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان، ومن بينها تلك التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المبلغ المالي المضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.