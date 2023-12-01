أمن الدولة في زحلة توقف سوريًا يتعاطى المخدرات

أوقفت دورية من أمن الدولة في زحلة السوري (ع. ر.) وعثرت معه على كمية من المخدرات إعترف خلال التحقيق بتعاطيه لها.وقد أحيل على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.