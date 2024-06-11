قوى الامن: عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري 79

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لديها لشهر أيار 2024.



وجاءت على الشكل التالي:

-عنف جسدي:66

-عنف جنسي:5

-عنف معنوي:8

-عنف اقتصادي:0

-غير ذلك:0