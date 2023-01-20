الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لبنان بقصّة" مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ"LBCI"

اخبار البرامج
2023-01-20 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لبنان بقصّة&quot; مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ&quot;LBCI&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"لبنان بقصّة" مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ"LBCI"

ينطلق البرنامج التاريخي الثقافي "لبنان بقصّة" السبت على الـ"LBCI"

ينطلق ابتداءً من غداً السبت البرنامج التاريخي الثقافي "لبنان بقصّة" على الـ"LBCI".

عن قصص شخصيّات ومراحل تاريخيّة في لبنان، وعن المواقع الأثريّة اللبنانيّة والتراث والتقاليد والإرث المطبخي والأعياد الدينيّة والاجتماعيّة، يتحدّث "لبنان بقصّة"، ويروي تاريخ لبنان بمضمون تفاعليّ ومحتوى شيّق مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة.

"لبنان بقصّة" كلّ سبت الساعة العاشرة والنصف مساءً على الـ"LBCI".



آخر الأخبار

اخبار البرامج

لبنان بقصة

شارل الحايك

يزبك وهبة

LBCI

ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:43

الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بتحديد سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
03:31

وزير التربية للـLBCI: طلبت من ميقاتي تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة موضوع التربية والتعليم وقلت إن موضوع الكهرباء مهم ولكن موضوع التربية أهم ولو صرفت جزء من مبالغ الكهرباء في التربية لكنت حلّيت الازمة

LBCI
آخر الأخبار
03:30

الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بأن يكون هناك سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام ويخولهم بأن يحصلوا على جزء من رواتبهم على اساسه

LBCI
آخر الأخبار
03:24

الحلبي للـLBCI:ميقاتي وعدني بتخصيص جلسة خاصة بمجلس الوزراء لبحث القضايا المتعلقة بالتربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
04:59

ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-19

سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-19

زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-19

ما هو مرض "الألف وجه"... وما علاقة التصلب اللويحي بشبكة العين وخلايا الدم؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
منوعات
2022-12-22

علماء يكتشفون سبب إصابة الناس بمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:36

دراسة تتنبأ بتزايد التلوّث الضوئي بوتيرة سريعة

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-11

اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين: الاساتذة موقفهم واحد وواضح بالاضراب حتى يدفع وزير التربية حقوقهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة

LBCI
أخبار لبنان
07:43

تفاصيل النهار الثاني لاعتصام نواب التغيير في المجلس

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تحقيقات الوفد الاوروبي في يومها الاخير..

LBCI
أخبار لبنان
06:49

النواب داخل المجلس والمتظاهرون خارجه.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إعتصموا أمام مقر "اليونيسف": لأجر منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز

LBCI
فيروس كورونا
05:56

إطلاق حملة لقاح كورونا الجديد ... أبيض: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولكن من الواجب الإهتمام بالأكثر عرضة

LBCI
أخبار دولية
04:20

السعودية تؤكد أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بتحديد سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
أمن وقضاء
11:56

روزيت السيّد وهناء صبرا مفقودتان. هل تعرفون مكانهما؟

LBCI
فنّ
05:00

أغنية "بسبوس عاشق بسة" في عرض أزياء Louis Vuitton (فيديو)

LBCI
اقتصاد
04:06

وزارة الإقتصاد: لا أزمة خبز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة