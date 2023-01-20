"لبنان بقصّة" مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ"LBCI"

ينطلق البرنامج التاريخي الثقافي "لبنان بقصّة" السبت على الـ"LBCI"

ينطلق ابتداءً من غداً السبت البرنامج التاريخي الثقافي "لبنان بقصّة" على الـ"LBCI".



عن قصص شخصيّات ومراحل تاريخيّة في لبنان، وعن المواقع الأثريّة اللبنانيّة والتراث والتقاليد والإرث المطبخي والأعياد الدينيّة والاجتماعيّة، يتحدّث "لبنان بقصّة"، ويروي تاريخ لبنان بمضمون تفاعليّ ومحتوى شيّق مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة.



"لبنان بقصّة" كلّ سبت الساعة العاشرة والنصف مساءً على الـ"LBCI".







