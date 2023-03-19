أسرار الصحف 19-3-2023

الأنباء:



- هشاشة فريق سياسي تخرج الى العلن والسجال الداخلي انتقل الى مواقع التواصل الاجتماعي.



- المهلة المعطاة لاختبار اتفاق بالغ الأهمية توحي بأن الاستحقاقات المرتبطة به لن تشهد حلحلة كبيرة قبل انتهاء فحص النوايا هذا.