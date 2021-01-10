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10 كانون الثاني 2021 - 12:36
10/01/2021 12:36:18
انتهاء اجتماع لجنة كورونا واتجاه الى اصدار توصيات صارمة في اكثر من مجال من ضمنها منع التجول
انتهاء اجتماع لجنة كورونا واتجاه الى اصدار توصيات صارمة في اكثر من مجال من ضمنها منع التجول
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LBCI News Lebanon
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