آخر الأخبار
10 كانون الثاني 2021 - 14:18
10/01/2021 14:18:40
عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح وهو صدور قانون عن مجلس النواب ألا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح"
عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح وهو صدور قانون عن مجلس النواب ألا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وغيرها,فايزر,شركة,للـLBCI,عراجي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً