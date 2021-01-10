عراجي للـLBCI: شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً أساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح وهو صدور قانون عن مجلس النواب ألا وهو "الاستخدام الطارئ للقاح"