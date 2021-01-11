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11 كانون الثاني 2021 - 01:05
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التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة صربا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير

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التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة صربا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon News
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