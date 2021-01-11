آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 01:05
11/01/2021 01:05:47
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة صربا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة صربا ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اصطدام,نتيجة,جريح,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
الإعلان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً