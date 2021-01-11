دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة