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11 كانون الثاني 2021 - 04:42
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دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة

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دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة
Lebanon News
 
 
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