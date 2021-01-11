آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 04:42
11/01/2021 04:42:02
دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة
دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجنة,اجتماع,بداية,دياب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً