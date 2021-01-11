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11 كانون الثاني 2021 - 04:58
11/01/2021 04:58:13
هارون للـLBCI: المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من مصابي كورونا ويجب وضع حل سريع والا القطاع الاستشفائي سيفشل
هارون للـLBCI: المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من مصابي كورونا ويجب وضع حل سريع والا القطاع الاستشفائي سيفشل
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LBCI News Lebanon
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