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11 كانون الثاني 2021 - 05:18
11/01/2021 05:18:15
مستشار وزير الصحة محمد حيدر للـLBCI: ليس مقبولاً ان يتقاعس أي مستشفى عن دوره الوطني ونحن نمر بأزمة وطنية وعلى المستشفيات الوقوف مع المواطنين
مستشار وزير الصحة محمد حيدر للـLBCI: ليس مقبولاً ان يتقاعس أي مستشفى عن دوره الوطني ونحن نمر بأزمة وطنية وعلى المستشفيات الوقوف مع المواطنين
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LBCI News Lebanon
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