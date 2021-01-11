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11 كانون الثاني 2021 - 05:18
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مستشار وزير الصحة محمد حيدر للـLBCI: ليس مقبولاً ان يتقاعس أي مستشفى عن دوره الوطني ونحن نمر بأزمة وطنية وعلى المستشفيات الوقوف مع المواطنين

مستشار وزير الصحة محمد حيدر للـLBCI: ليس مقبولاً ان يتقاعس أي مستشفى عن دوره الوطني ونحن نمر بأزمة وطنية وعلى المستشفيات الوقوف مع المواطنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار حيدر,محمد,الصحة,وزير,مستشار,
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مستشار وزير الصحة محمد حيدر للـLBCI: ليس مقبولاً ان يتقاعس أي مستشفى عن دوره الوطني ونحن نمر بأزمة وطنية وعلى المستشفيات الوقوف مع المواطنين
Lebanon News
 
 
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