معلومات للـLBCI: يمكن للمواطن أن يخرج الى الافران والصيدليات للتبضع على أن يظهر الفاتورة اذا اوقفه حاجز لقوى الامن وخدمة السوبرماركت والميني ماركت فقط للدليفري