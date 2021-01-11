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11 كانون الثاني 2021 - 08:18
11/01/2021 08:18:51
معلومات للـLBCI: المدن التي ستوقف الرحلات منها بالمبدأ هي 5: القاهرة وبغداد واسطنبول واديس ابابا واضنة
معلومات للـLBCI: المدن التي ستوقف الرحلات منها بالمبدأ هي 5: القاهرة وبغداد واسطنبول واديس ابابا واضنة
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