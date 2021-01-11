آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 11:22
Back

التحكم المروري: قطع السير محلة البداوي بالاتجاهين امام المهنية من قبل بعض المواطنين

التحكم المروري: قطع السير محلة البداوي بالاتجاهين امام المهنية من قبل بعض المواطنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار محلة,السير,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: قطع السير محلة البداوي بالاتجاهين امام المهنية من قبل بعض المواطنين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً