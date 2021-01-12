ما جديد إصابات كورونا في السجون اللبنانية؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 631 حالة من أصل العدد الإجمالي 640 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 2454 فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء.في نظارة فصيلة القبّة، توجد 3 حالات إيجابية.في سجن حلبا، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص 13 حالة ايجابية.في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) خلال الساعات الـ24 الماضية وتبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين".وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في البيان أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، وأوضحت أنه يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب فايسبوك" العائد لهذه المديرية العامة لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.