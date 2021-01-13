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13 كانون الثاني 2021 - 01:43
13/01/2021 01:43:30
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الجية باتجاه الناعمة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على معالجة الازدحام المروري في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الجية باتجاه الناعمة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على معالجة الازدحام المروري في المحلة
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LBCI News Lebanon
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