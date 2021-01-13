فيروس كورونا
13 كانون الثاني 2021 - 06:51
13/01/2021 06:51:39
بعد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه... وزير الصحة يدخل الحجر الصحي
بعد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه... وزير الصحة يدخل الحجر الصحي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حسن,كورونا,بعد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه... وزير الصحة يدخل الحجر الصحي
LBCI News Lebanon
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
فيروس كورونا
كورونا
حسن
إقرأ أيضاً