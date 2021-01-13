بعد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه... وزير الصحة يدخل الحجر الصحي

بعد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه... وزير الصحة يدخل الحجر الصحي

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.