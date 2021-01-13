وزني وقع قرارا بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة لغاية 15 شباط

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قراراً يتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة لغاية 15/2/2021 ضمناً.
ونصّ القرار على ما يلي:
"تمدد لغاية 15/2/2021 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح الضرائب غير المباشرة التالية:
- تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون الأول 2020
- تصاريح ضريبة الملاهي عن شهر كانون الأول 2020
- تصاريح 5% على بدلات الطعام والشراب (تصريح دوري عن شهر كانون الأول 2020/تصريح سنوي عن سنة 2020)
- رسم إنتاج الاسمنت عن شهر كانون الأول 2020
- تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2020
- رخصة المشروبات الروحية عن العام 2021
- رسم استثمار آلات التسلية عن العام 2021.
- رخصة التدخين في المؤسسات السياحية عن العام 2021".
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