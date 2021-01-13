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13 كانون الثاني 2021 - 11:51
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على تقاطع الصيفي بيروت ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على تقاطع الصيفي بيروت ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على تقاطع الصيفي بيروت ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة للمعالجة
Lebanon News
 
 
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