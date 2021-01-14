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14 كانون الثاني 2021 - 07:04
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اليكم أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام

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اليكم أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام
Lebanon News
عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام. 
 
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