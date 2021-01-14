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14 كانون الثاني 2021 - 07:04
14/01/2021 07:04:04
اليكم أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام
اليكم أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على الاستفسارات بشأن استمارة التنقل
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LBCI News Lebanon
عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام.
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