فيروس كورونا
14 كانون الثاني 2021 - 07:59
14/01/2021 07:59:12
في اليوم الأول.. سوق صبرا يلتزم بالاقفال العام (صور)
سوق صبرا يلتزم بالاقفال العام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا, لبنان, الاقفال العام,سوق صبرا,سوق صبرا يلتزم بالاقفال العام
LBCI News Lebanon
نشرت قوى الأمن الداخلي على حسابها عبر تويتر مجموعة صور لسوق صبرا تظهر الالتزام التام بالاقفال العام، على عكس الأيام الماضية حيث غياب الالتزام في شارع صبرا الرئيسي، وذلك رغم تسيير دوريات للشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
فيروس كورونا
سوق صبرا
الاقفال العام
لبنان
كورونا
إقرأ أيضاً