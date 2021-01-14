في اليوم الأول.. سوق صبرا يلتزم بالاقفال العام (صور)

سوق صبرا يلتزم بالاقفال العام

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LBCI News Lebanon

نشرت قوى الأمن الداخلي على حسابها عبر تويتر مجموعة صور لسوق صبرا تظهر الالتزام التام بالاقفال العام، على عكس الأيام الماضية حيث غياب الالتزام في شارع صبرا الرئيسي، وذلك رغم تسيير دوريات للشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة.