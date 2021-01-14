نتائج فحوص كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت... هل من إصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود 15 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 12/01/2021 كالتالي:
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبي
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبي
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبي
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحد
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)