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15 كانون الثاني 2021 - 06:46
15/01/2021 06:46:16
الوكالة الوطنية: زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق بسبب حواجز متنقلة على الاوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي
الوكالة الوطنية: زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق بسبب حواجز متنقلة على الاوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي
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LBCI News Lebanon
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