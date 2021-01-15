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15 كانون الثاني 2021 - 06:46
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الوكالة الوطنية: زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق بسبب حواجز متنقلة على الاوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي

الوكالة الوطنية: زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق بسبب حواجز متنقلة على الاوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار زحمة,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق بسبب حواجز متنقلة على الاوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي
Lebanon News
 
 
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