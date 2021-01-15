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15 كانون الثاني 2021 - 07:51
15/01/2021 07:51:11
بري نوه بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الذي بذل لانجاز القانون مشددا على وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا
بري نوه بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الذي بذل لانجاز القانون مشددا على وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا
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